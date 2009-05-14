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Dünya

Porno filmde karısını gördü

Yeni aldığı porno DVD'yi izlerken, karısıyla en yakın arkadaşını başrolde görünce olanlar oldu.

14 Mayıs 2009 03:00

Yeni aldığı porno DVD'yi izlerken, karısıyla en yakın arkadaşını başrolde görünce olanlar oldu.

Taipei'de yaşayan ve adı sadece Lee olarak verilen marangoz ustası, 'Başkalarının Karılarıyla Girilen İlişkiler' adlı DVD'yi izlemek için satın aldı.

Eve gelip filmi izlemeye başlayan marangoz, DVD biraz ilerleyince gözlerine inanamadı.

Bir motele yerleştirilmiş gizli kamerayla çekilen filmde, karısı ve arkadaşı oynuyordu.

2002'de filmi görmesinin ardından Lee karısından boşandı. Bir kasap olan arkadaşı ise başka bir şehre kaçtı.

Ancak Lee, geçen yıl Chungli City'de eski dostuna rastlayınca intikamını aldı ve eski dostunu kalçasından bıçakladı. Tutuklanan Lee şimdi hapis ve para cezası istemiyle yargılanıyor.

Tayvan yasalarına göre, Lee, olayın hemen ardından ya da en geç beş yıla kadar zina davası açmış olsaydı hafif bir cezayla olaydan sıyrılabilecekti.

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