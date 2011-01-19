Porno CLUB açılıyor

T24- Bilgi Üniversitesi'nde öğrenci Deniz Özgün'ün bitirme tezi olarak verildiği pornonun ardından Türkiye bir kez daha porno gerçeğiyle yüzleşecek. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Myth tiyatro grubunun "rahatsızlık verecek" Porno Club isimli oyunlarının prömiyeri bugün yapılacak.











Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan Gökhan Erarslan'ın yazdığı ve Neslihan İpek'in yönettiği Porno Club, seks ve şiddetin endüstrileşmesini konu alıyor. Modern erkeğin ne hissettiğini aktararak "yerin dibine batması gereken konuları" su yüzüne çıkarmayı amaçlayan Myth tiyatro grubu, tiyatro alanında yeni bir alternatif yaratabilme çabasında. Porno Club oyunlarıyla bu hedefe ulaşan gruba göre oyun son zamanların en sert komedisi.

Oyunda, "Porno bizim isyanımız" diyerek megastarların, arabaların ve filmlerin işgal ettiği Amerikan rüyasına karşı 2 genç erkek yola çıkıyor. Gerçekliği ve doğallığı arayan 2 genç, oyun boyunca "seveni sikerler sikeni severler" çağında hayatın anlamını keşfetmeye çalıştıkça bir yandan erkek kimliklerinde diğer yandan heteroseksüelliklerinde çatlaklar oluşuyor.

Porno Club'ın prömiyeri 19 Ocak 2011'de Harbiye'deki Mekan Artı'da saat 20:30'da gerçekleşecek. Biletlerini mybilet üzerinden edinebileceğiniz oyunun gösterimleri bu ay 26 Ocak'a kadar devam edecek.