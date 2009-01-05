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'Popstar Ala Kurdi' geliyor

TRT 6 (Şeş) Popstar Alaturka’nın Kürtçesini yapmayı planlıyor. jüride yer almaları Kürt kökenli sanatçılara teklif götürülecek.

05 Ocak 2009 02:00

TRT 6 (Şeş) Popstar Alaturka’nın Kürtçesini yapmayı planlıyor. jüride yer almaları için İbrahim Tatlıses, Yılmaz Erdoğan gibi Kürt kökenli sanatçılara teklif götürülecek.

Kürtçe yayını başlatan TRT bir ilke daha imza atıyor. Popstar Alaturka yarışmasının Kürtçe versiyonu 'Popstar Ala Kurdi' için hazırlıklar başladı. Yarışmada jüri üyelikleri için Kürt kökenli sanatçılar İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar ve Yılmaz Erdoğan'a teklif götürülecek.

Kürtçe yayın yapan TRT 6 (Şeş), bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye'de büyük ilgi gören "Popstar Alaturka"nın Kürtçe versiyonu "Popstar Ala Kurdi" için hazırlıklar başladı. TRT-6 Şeş, sabah programı, talk show'lar, Kürtçe diziler derken şimdi de ‘star’ yaratacak. TRT yarışmanın jürisi için Kürt kökenli sanatçıları tercih edecek. Bu isimler arasında İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar ve Yılmaz Erdoğan yer alıyor. Sanatçılar teklifi kabul ederse gençler, Türkiye'nin ilk Kürt Star'ı olmak için yarışacak. Yarışmada, Kırmanç, Zaza ve Sorani lehçeleriyle şarkılar söylenecek.

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