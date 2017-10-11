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Spor

Popovic: Futbolcularım şu anki durumu düzeltmek için en iyisini yapacak

Kardemir Karabükspor'un yeni teknik direktörü Anthony Popovic, ''Her şey yolunda

11 Ekim 2017 20:36

Kardemir Karabükspor\'un yeni teknik direktörü Anthony Popovic, \'\'Her şey yolunda. Oyuncularım şu anki durumu düzeltmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını gösteriyorlar\" dedi.
Süper Lig\'de oynadığı son 4 maçta puan alamayan Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Anthony Popovic gözetiminde yapılan antrenmana ülkesinde bulunan Skulason katılmazken, Gaman ve Serdar takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Popovic, \'\'Her şey çok iyi gidiyor. Her şey yolunda. Oyuncularım şu anki durumu düzeltmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını gösteriyorlar. Bana olan yaklaşımlarında ve idmanlardaki performanslarında Kayserispor maçında iyi bir sonuç alacağımızı gösteriyorlar\'\' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan detaylar
-Popovic açıklamalar

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA) - FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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