'Pope Joan' Vatikan'ı karıştırdı

T24- Vatikan tarafından varlığı kesin bir dille reddedilen ancak bazı kesimler tarafından 851 yılında Papalık makamını işgal ettiğine inanılan İngiliz Joan’ın hayatını konu alan 'Pope Joan' adlı film İtalya’da gösterime girdi.



İtalyan Piskoposların gazetesi L’Avvenire’de yayınlanan bir yazıda filmdeki kadın Papa hikâyesinin kesinlikle gerçek olmadığı ve filmin gerçekliklerden uzak hayal ürünü bir hikâyeden alındığı belirtildi.



Attan düşerek gizli sevgilisinden olan çocuğunu doğurunca kadın olduğu anlaşılan ve taşlanarak öldürüldüğüne inanılan Papa Joan’ı anlatan film Vatikan’ın tepkisine rağmen büyük ilgi çekiyor.





Papa’yı Alman oyuncu Johanna Wokalek’in canlandırdığı filmin yönetmenliğini Sönke Wortmann yaptı.



(Ntvmsnbc)