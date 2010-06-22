T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Pope Joan' Vatikan'ı karıştırdı

851 yılında Papa olduğu rivayet edilen bir kadını anlatan 'Pope Joan' adlı film Vatikan'da tartışma konusu oldu.

22 Haziran 2010 03:00

T24- Vatikan tarafından varlığı kesin bir dille reddedilen ancak bazı kesimler tarafından 851 yılında Papalık makamını işgal ettiğine inanılan İngiliz Joan’ın hayatını konu alan 'Pope Joan' adlı film İtalya’da gösterime girdi.

İtalyan Piskoposların gazetesi L’Avvenire’de yayınlanan bir yazıda filmdeki kadın Papa hikâyesinin kesinlikle gerçek olmadığı ve filmin gerçekliklerden uzak hayal ürünü bir hikâyeden alındığı belirtildi.


Attan düşerek gizli sevgilisinden olan çocuğunu doğurunca kadın olduğu anlaşılan ve taşlanarak öldürüldüğüne inanılan Papa Joan’ı anlatan film Vatikan’ın tepkisine rağmen büyük ilgi çekiyor.



Papa’yı Alman oyuncu Johanna Wokalek’in canlandırdığı filmin yönetmenliğini Sönke Wortmann yaptı.

(Ntvmsnbc)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24