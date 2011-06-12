Popçular topçuları geçti

T24 - Lady Gaga, Justin Bieber ve Rihanna gibi genç pop yıldızlarının yıllık kazançları Messi ve Ronaldo gibi yetenekli genç futbolcuların kazançlarını geçti.





ABD’nin ünlü finans dergisi Forbes’in yaptığı araştırmaya göre 30 yaşından küçük 20 ünlü yıldız, 2010-2011 yılları arasında toplamda 690 milyon dolar kazandı. Ünlü ve genç zenginlerin başında 25 yaşındaki Lady Gaga yerini aldı.

Sansasyonel yıldız, 2010-2011 mayıs ayları arasında 170 milyon dolar kazandı. Toplamda 15 milyon adet albümü satılan genç yıldız için Apple ve Amazon.com şirketleri birbirine girdi.

Listenin ikincisi 17 yaşındaki Justin Bieber oldu. Genç kızların gözdesi 53 milyon dolar kazandı. Üçüncü olan NBA oyuncusu LeBron James 48 milyon dolar kazandı. Oyuncu için yapılan ayakkabılar yok sattı.

30’lu yaşlara çok yaklaşan ünlü tenis oyuncusu Roger Federer, 47 milyon dolar kazanarak dördüncü oldu. Cristiano Ronaldo 38 milyon dolar ile listenin yedinci sırasında yer alırken, Barça’nın bel kemiği Lionel Messi 32 milyon dolar ile listenin dokuzuncu sırasında kaldı.