Popçular kampüs yolunda

Yükseköğretim affının kapsamının genişletilmesi ünlü sanatçılara da kampüs yolunu açtı. Afla birlikte Teoman, Çelik ve Alişan amfilerdeki hayranları ile aynı sıralara oturacaklar.



Öğrenci affının kapsamının hiç yararlanmayanlar için 1980'e kadar genişletilmesiyle ünlü şarkıcılar da üniversiteye dönme şansını yakaladı. TBMM Milli Eğitim Komisyonu, öğrenci affını düzenleyen kanun tasarısını kabul etti. Tasarıdaki affın başlangıç tarihi 28 Haziran 2000 yerine 7 Haziran 1995 olarak benimsendi. CHP'li Durdu Özpolat'ın teklifiyle 1980 yılından sonra çıkarılan aflardan hiç yararlanmayanlar da kanun kapsamı içinde değerlendirilirken, affın kapsamının genişletilmesi popçu Teoman, Çelik ve Alişan'a yaradı.



Alişan'a konservatuar yolu açıldı



Yükseköğretim affının kapsamına alınan ünlülerden biri şarkıcı Alişan. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı üçüncü sınıftan ayrılan Alişan üniversite eğitimini 2004 yılında yarım bırakmış. Çıkacak olan affın 2004 yılını kapsamasıyla Alişan da ses eğitimi bölümüne 3. sınıftan dönüş yapacak. Alişan bu okulu bitirmek için af beklediğini katıldığı televizyon programlarında sık sık dile getirdi. Liseyi Kültür Koleji'nde bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan Teoman ise 2003 yılında bu üniversitede “Kadın Araştırmaları” dalında master yaparken okul ile ilişiği kesilmişti. Teoman'ın master programına dönmesi için af kanununun kapsamının genişletilmesi yeterlioldu. Böylece Teoman da “Çizgi romanda kadının rolü” konulu master tezini tamamlayabilecek.



Ali Kırca geri dönüp mezun oldu



Daha önce çıkartılan aflarla okula dönüp de başarılı olmuş pekçok isim var: Örneğin Ali Kırca, Millet Meclisi'nde Eğitim Komisyonu'nun AKP'li üyesi Abdurrahman Arısu ve Adalet Komisyonu'nda Emin Ekmen. İstanbul Hukuk Fakültesi'ndenmezun olan Ali Kırca, 2005 yılında çıkan öğrenci affı ile üniversite öğrenimine geri dönmüştü.



Çeilk tezini verecek



Popçu Çelik de aftan yararlanacak ünlülerden. İTÜ Türk Musıkısi Devlet Konservatuarı'nı, “Türk Pop müziğinde Türk Müziği etkileri” teziyle tamamlayan Çelik, ardından İTÜ Sosyal Bilimler Fakültesi'nde doktora sınavını kazandı. Çelik doktora tezinin sunulabilmesi için gerekli olan İngilizce sınavlarına girememiş ve doktor olma hakkını kaybetmişti.







