‘Popcorn Ödülleri’ başvuruları başladı

Uluslararası İstanbul Çocuk Filmleri Festivali’nin (IICFF) bu yıl dağıtacağı Popcorn Ödülleri 2009 için Türkiye başvuruları başladı.



Milli Eğitim Bakanlığı, Nickelodeon TV, Doğan Egmont Yayıncılık, Gode Reklam, Kadılar Interactive, Cinecity Sinemaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, CFEJ ve Artı Danışmanlık tarafından desteklenen yarışma 6-12 yaş arası küçük sinemacıların ve 13 - 18 yaş arası genç yönetmenlerin katılımına açık. Yarışmaya son katılım tarihi 3 Temmuz 2009.



Ayrıntılı bilgi için: info@iicff.com, Tel: (0212) 296 50 16, Süleyman Nazif Sokak No: 69, K: 5, Nişantaşı, İstanbul.