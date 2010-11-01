-POP YILDIZI ALLEN BEBEĞİNİ KAYBETTİ LONDRA (A.A) - 01.11.2010 - İngiliz pop şarkıcısı Lily Allen'ın, yaklaşık 6 aylık olan bebeğini kaybettiği bildirildi. Lily Allen ile erkek arkadaşı Sam Cooper'ın sözcüsü Murray Chalmers, 25 yaşındaki genç şarkıcının düşük yaptığını açıkladı. Allen ile Cooper'ın bebeklerini kaybetmelerinin büyük üzüntü yarattığını belirten Chalmers, çiftin böyle acı bir durumda özel yaşamlarına saygı gösterilmesini istediğini söyledi. "Smile" ve "The Fear" şarkılarıyla dikkatleri çeken Allen, 2008'de de eski arkadaşı Chemical Brothers'ın yıldızı Ed Simons'tan olan bebeğini kaybetmişti.