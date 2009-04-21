T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

PO'nun 10 şirketine 1 yıl ihale yasağı

Enerji Bakanlığı Petrol Ofisi'nin 10 şirketini 1'er yıl süreyle tüm kamu ihalelerine katılmaktan men kararı aldı.

21 Nisan 2009 03:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü, Petrol Ofisi AŞ'nin 10 şirketini, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca 1'er yıl süreyle tüm ihalelere katılmaktan yasakladı.

Bugünkü gazetelerde yer alan habere göre, men kararı Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) Ambarlı Santrali'nde kullanılmak üzere yapılan fuel-oil alım ihalesinde belirlenen usulsüzlük nedeniyle verildi.

Reuters'a bilgi veren bir yetkili, "Petrol Ofisi ve gruptaki bazı enerji şirketleri bir yıl süreyle kamunun açacağı tüm ihalelere katılmaktan men edildi" dedi ancak hangi şirketlerin buna dahil olduğu konusunda bilgi vermedi.

Sadece Petrol Ofisi'nin girdiği ve kazandığı ihalenin ardından, Enerji Bakanlığı'na şartnameye aykırı akaryakıt alındığı yönünde ihbar mektuplarının gelmesinin ardından EÜAŞ'ta soruşturma başlatıldığı, şartnamede fuel-oil 5 alımı yapılacağının belirtilmesine karşın, POAŞ'ın dilediğinde 5, dilediğinde 6 numaralı fuel-oil teslimatı yapmak üzere teklif verdiği, ihale komisyonunun da teklifi reddetmek yerine değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Bu tespitler sonucunda bakanlığın Petrol Ofisi hakkında bir yıl kamu ihalelerine girme yasağı getirdiği, ayrıca aralarında EÜAŞ Genel Müdürü'nün de bulunduğu İhale Komisyonu ve Ambarlı Santrali'nde görevli üst düzey yöneticilerin görevden uzaklaştırıldığı, toplam 17 kişi için de suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24