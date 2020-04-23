Pompeo: DSÖ reform yapmazsa ABD'den asla maddi destek alamayabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin askıya aldığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) fonlarını yeniden başlatmayabileceklerini ifade etti. Fox News'e konuşan Pompeo, örgütte köklü bir değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı örgütü "2007 yılında da reforme ettiklerini" söyleyen Dışişleri Bakanı, "BM'de bulunan bu örgütün yetersizlikleriyle ilk kez uğraşmak zorunda kalmıyoruz" diye konuştu. Pompeo, örgütün bir yapısal iyileşmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı, örgütte olası bir yönetim değişikliğinin DSÖ'yle yola devam etmelerinin ön koşullardan biri olup olamayacağı sorusuna, "Bu doğru, hatta daha da fazlası olabilir: Amerikan vergi mükelleflerinin dolarları artık bir daha asla DSÖ'ye gitmeyebilir. Bundan daha cesur bir değişime ihtiyacımız da olabilir" diye yanıt verdi.

Ghebreyesus'a sert eleştiriler

DSÖ'nün salgını sıfır noktası olan Wuhan'daki viroloji laboratuarlarında güvenlik standartlarının uygulanmasının gözetiminden sorumlu olduğunu hatırlatan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çarşamba günü yaptığı açıklamada örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u da sert sözlerle eleştirmişti.

Ghebreyesus'un geniş yetkileri ve yaptırım gücüne rağmen üye devletlerden birinin kuralları ihlal ettiğini kamuoyuyla paylaşmadığı eleştirisinde bulunan Pompeo, Pekin'in salgını zamanında haber vermediğine, virüsün insandan insana bulaşma özelliğinin de yaklaşık bir ay boyunca rapor edilmediğine inandığını söylemişti.

ABD DSÖ'ye alternatif arayışında mı?

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta DSÖ'ye aktarılan fonları askıya aldıklarını açıklamıştı. Trump, örgütü, salgın hakkında Çin'in verdiği yanıltıcı bilgileri desteklemekle suçlamıştı. DSÖ, söz konusu iddiaları reddederken, Çin sürecin başından bu yana şeffaf ve açık olduğunu savunuyor.

DSÖ'ye en fazla kaynak sağlayan ülke konumunda olan ABD, 2019'da örgüte 400 milyon doların üzerinde fon aktarmıştı. Geçen hafta Reuters'a konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, Washington'ın ülke bütçesinin yüzde 15'ine tekabül eden bu fonları bundan sonra başka yardım örgütlerine aktarabileceğini kaydetmişti.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkan Vekili Jonh Barsa da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, DSÖ'nün gerektiği gibi yönetilip yönetilmediğini değerlendireceklerini ve örgüt dışındaki alternatiflere bakacaklarını söylemişti.