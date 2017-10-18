Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde 35 yaşındaki İbrahim Karakaya, yalnız yaşadığı evinde pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Topraklık Mahallesi Halk Caddesi\'nde bulunan bir binadadaki dairede yalnız yaşayan İbrahim Karakaya, saat 00.30\'da, pompalı tüfekle intihar etti. Silah sesinin duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polisler, Karakaya\'nın cesedini buldu. Yapılan inceleme sonrası Karakaya\'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

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