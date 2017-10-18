T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pompalı tüfekle intihar etti

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde 35 yaşındaki İbrahim Karakaya, yalnız yaşadığı evinde pompalı tüfekle yaşamına son verdi

18 Ekim 2017 19:37

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde 35 yaşındaki İbrahim Karakaya, yalnız yaşadığı evinde pompalı tüfekle yaşamına son verdi.
Topraklık Mahallesi Halk Caddesi\'nde bulunan bir binadadaki dairede yalnız yaşayan İbrahim Karakaya, saat 00.30\'da, pompalı tüfekle intihar etti. Silah sesinin duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polisler, Karakaya\'nın cesedini buldu. Yapılan inceleme sonrası Karakaya\'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHAPamukkaleKarakayayalnızTopraklık Mahallesi Halk CaddesiKarakayaSilahEveYapılanAdli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24