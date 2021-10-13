Pompada ÖTV marjı bitti; "eşel mobil sistemden vazgeçilirse akaryakıta 3 TL zam gelebilir"

Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nazmi Karyağdı, eşel mobil sistemden vazgeçilmesi halinde akaryakıta 2,5- 3 TL zam gelebileceğini söyledi.

Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nazmi Karyağdı, akaryakıta bir zam daha gelebileceğini belirtti. Karyağdı, eşel mobil sistemden vazgeçilmesi halinde verginin fiyata ekleneceğinin bunun da pompa fiyatına 2,5- 3 tL zam olarak yansıtılacağını belirtti.

Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında, artan maliyetlerin tüketicilere yansımaması için, kur ve petrol fiyat artışları ÖTV’den karşılanıyor.cdı. Yani akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV sıfır noktasına kadar geriledi. Bu durumda artan maliyetin vergi yoluyla karşılanmasının da sonuna gelinmiş oldu.

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nazmi Karyağdı, eşel mobil sistemden vazgeçilmesi halinde verginin fiyata eklenerek litre başına 2.5-3 TL arasında zammın otomatik olarak pompa fiyatına yansıtılacağı anlamına geldiğini bildirdi.

Nazmi Karyağdı, eşel mobil sisteminin uygulama sürecinde, Türk Lirası’nın değer kazandığı dönemlerde akaryakıt kaynaklı ÖTV gelirlerinde ciddi azalma yaşandığı bilgisini verdi. Buna göre 2017 yılında 65 milyar 622 milyon lira olan ÖTV geliri, TL’nin değerlendiği 2018’de 55 milyar 593 milyar liraya geriledi. 2019’da 60.1 milyar lira olan ÖTV tahsilatı, 2020’de 69 milyar lirayı bulurken, bu yılın Ocak-Eylül dönemindeki tahsilat 26 milyar 178 milyon lira oldu.

"Azalan gelir diğer vergilere yansıtılıyor"

Enflasyonu düşürmeyi hedefleyen maliye politikasının aracı olarak uygulanan sistemin vergi gelirini azaltmasına karşın, vatandaş ve işletmelerin fiyat artışına maruz kalmasını önlediğini söyleyen Karyağdı, bunun maliyet enflasyonunu önemli ölçüde azalttığını dile getirdi.

ÖTV kaynaklı azalan vergi geliri için yeni kaynak arayışlarına girişildiğine değinen Nazmi Karyağdı, bunları, “Tütün ve alkol ürünleri üzerindeki ÖTV’nin artırılması, finansman gider kısıtlaması, araç giderlerinin yüzde 70’inin gider yazılması, bu yıl yüzde 20’ye inmesi gereken kurumlar vergisi oranının yüzde 25’e çıkarılması vb. gibi” şeklinde sıraladı.

Önerilerini özetledi

Azalan gelirin diğer vergiler üzerinden karşılanmasının geçici bir çözüm olduğuna vurgu yapan Karyağdı, bunun etkilerinin kalıcı olabileceği uyarısında bulundu. Dolaylı vergilerin azaltılarak ekonominin sağlıklı bir patikaya yönlendirilmesine gerektiğine işaret eden Nazmi Karyağdı, önerilerini 4 maddede özetledi:

- Gelir İdaresinin, etkinliğini artırmaya yönelik 2005’te başlattığı çalışmaları yeniden gündemine alması ve hızla dönüşüm sürecini tamamlaması,

- Kayıt dışılığı teşvik eden mevzuat düzenlemelerinin ortadan kaldırılması ve siyasi olarak bu mücadelenin öncelikli konu olarak desteklenmesi,

- Ülke içinden transfer fiyatlandırması yöntemleriyle kazanç aktarılmasının denetim ve uygulama ile önlenmesi,

- Harcama ve tasarrufa kaynak olan her türlü gelirin verginin konusuna girmesi. Bununla beraber hem düzenleme hem de uygulama olarak adil bir vergi sisteminin yeniden inşa edilmesi.