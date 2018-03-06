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POMEM duyurdu; 10 bin polis alınacak

10 bin adayın sadece bini kadın

06 Mart 2018 10:55

POMEM tarafından yayınlanan ilana göre 22.dönem için 10 bin polis memuru alınacak. 

Polis Akademisi Başkanlığı, 22. dönem POMEM polis alımı başvurusu hakkında ilan yayımladı. Lisans mezunları arasından 7 bin 200 erkek, 800 kadın ve Ön Lisans mezunları arasından bin 800 erkek, 200 kadın alımı yapacak olan POMEM, toplam 10 bin öğrenci adayını kabul edecek. 

POMEM'den yapılan açıklama şöyle:

"Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 22. Dönem için lisans mezunlarından 7.200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır.

Ön başvurular Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olup, ön başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler aynı sitede önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

 

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