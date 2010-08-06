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POLONYA'NIN YENİ DEVLET BAŞKANI GÖREVİNE BAŞLADI VARŞOVA (A.A)

06 Ağustos 2010 14:56

-POLONYA'NIN YENİ DEVLET BAŞKANI GÖREVİNE BAŞLADI VARŞOVA (A.A) - 06.08.2010 - Polanya'nın yeni Devlet Başkanı Bronislaw Komorowski, yemin ederek görevine başladı. Rusya'da geçen nisanda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin yerine seçilen Komorowski, 5 yıllık görevi için parlamentoda yemin etti. AB yanlısı olarak bilinen Komorowski, 20 Haziranda ilk, 4 Temmuzda ikinci turu yapılan devlet başkanlığı seçiminde Kaczynski'nin ikiz kardeşi Jaroslaw Kaczynski'yi geride bırakmıştı. Komorowski, ülkede komünizmin 20 yıl önce yıkılmasından sonra seçimle işbaşına gelen dördüncü devlet başkanı oldu.

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