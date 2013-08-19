Polonyalı yazara Çatalca'da tecavüz

Çatalca’da meydana gelen dehşet verici olay akıllara Gebze’de tecavüze uğrayıp öldürülen İtalyan barış gelini Pippa Bacca’yı ve İstanbul surlarında cesedi bulunan turist Sarai Sierra’yı getirdi. İki kurbandan farkı olarak turist kadın bu kez canını kurtardı. Vahşet şöyle yaşandı:

Milliyet gazetesinden Esra Alus'un haberine göre, yaya olarak çıktığı yollarda deneyimlerini kaleme alan 25 yaşındaki gezi yazarı A.P, Türkiye’ye Gürcistan kapısından giriş yaparak tüm Karadeniz’i yürüyerek geçti ve 15 Ağustos 2013’te Çatalca ilçe sınırlarına vardı.

Tüm Karadeniz kıyı şeridini güvenli şekilde geçen A.P, Akalan bölgesine 3 kilometre kala bir kişiyle karşılaştı. A.P’nin ifadesine göre bu kişi işaretlerle kendisini yemek yiyebileceği bir yere götürebileceğini söyledi.

Ancak bu kişi, A.P’yi restoran yerine ormanlık alana götürdü ve tecavüz etti. Zanlı kaçarken A.P, Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı devriye ekibi tarafından bulundu.

İğneyle kuyu kazdılar

Olayı araştıran jandarma, önce A.P’yi güvenli bir otele yerleştirdi. Savcılık evraklarına yansıyan bilgiye göre ise A.P’nin anlatımları doğrultusunda 10 kilometrelik alanda inceleme başlattı.

Doğu kökenli olduğunu araca bindiğinde A.P’ye anlatan ve inşaat işiyle uğraştığını söyleyen kişinin çevre inşaatlarda çalışan bir işçi olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma bölgedeki inşaatları tek tek dolaştı ve şüpheli gördüğü kişilerin fotoğraflarını A.P’ye mesaj yoluyla göndererek tespit yapmasını istedi.

2 gün süren çalışmalar sonucunda zanlıya ulaşıldı. A.P’nin teşhis ettiği İsmail Baykara gözaltına alındı.

Baykara, sevk edildiği Silivri Cumhuriyet Savcılığı’nda tecavüz iddiasını reddederek 200 lira karşılığında cinsel ilişki için A.P’yle anlaştıklarını iddia etti.

Ancak Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor, Baykara’yı yalancı çıkardı. Raporda, A.P için “Yüzde yüz tecavüz bulgusu vardır” yazılıydı. Baykara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Silivri Cezaevi’ne konuldu. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından A.P de Polonya Konsolosluğu görevlileriyle birlikte bölgeden ayrıldı.

Barış gelini öldürülmüştü

İtalya’nın Milano kentinden 8 Mart 2008 tarihinde ‘Barış Gelini’ adıyla yola çıkıp, dünya barışı için Tel Aviv’e giden Pippa Bacca, 31 Mart’ta Kocaeli’nin Gebze ilçesi yakınlarında tecavüz edildikten sonra öldürülmüştü. Geçen aylarda ise ABD’den İstanbul’a fotoğraf çekmek için gelen turist Sarai Sierra Ziya Tasalı’nın tecavüz girişimine maruz kalmış ve öldürülmüştü.