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Dünya

Polonyalı paraşütçüler rekor kırdı

Polonyalı 104 paraşütçü dünya rekoru kırmak için aynı anda atlayarak paraşüt açmadan havada elele tutuştular.

14 Ağustos 2010 03:00

T24- Polonyalı 104 paraşütçü dünya rekoru kırmak için bir kez daha bir araya geldi. Bir haftadır iki kez aynı anda atlayarak paraşüt açmadan havada elele tutuşma rekoru kırmaya çalışan çılgın paraşütçüler bu kez amaçlarına ulaştı.Rekor kırılırken ortaya renkli görüntüler çıktı. 







Uçaktan aynı anda kendilerini boşluğa bıraktılar. Birkaç saniye içinde birbirlerine doğru uzandılar.
Ve nihayet el ele tutuşmayı başardılar. Korkusuz 104 paraşütçü 4800 metreden yeni bir dünya rekoru kırmak için bir araya geldi. İlk iki denemede birkaç yanlış nedeniyle dünya rekorunu kaçıran paraşütçüler, üçüncü denemelerinde hedeflerine ulaştı.

Paraşütlerini açmadan el ele tutuşan paraşütçüler havada adeta dev bir kar tanesi görüntüsü verdi.
Köpekbalığı görünümlü uçaklarıyla havalanırlarken de dünya rekorunu kırmaya hazır görünüyorlardı.
Çılgın paraşütçüler yere indiklerinde coşkuyla başarılarını kutladılar.
Daha önceki rekor 99 Fransız paraşütçü tarafında kırılmıştı.

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