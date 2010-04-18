Polonya'dan devlet başkanına son veda

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Gül ve Obama cenaze törenine katılamadı



Türkiye ve KKTC'de de bayraklar yarıya indirildi







Rusya'ya Katin katliamı törenlerine katılmak için Smolensk'te meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden, aralarında Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski ve eşinin de bulunduğu 96 kişi Krakow'da düzenlenen ve yaklaşık 1.5 milyon Polonyalı'nın katıldığı törenle uğurlandı.Aziz Meryem Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından Kaczynski ve eşinin naaşı, Polonya kraliyet mensupları ve bazı seçkin kişilerin gömüldüğü ortaçağda yapılan Wawel Katedrali'ne gömüldü.İzlanda'daki yanardağın püskürttüğü küllerin Avrupa'da hava trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle pek çok ülke lideri törene katılamazken, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev törende hazır bulundu.Kaczynski ve eşinin cenazeleri dün (17 Nisan 2010) başkent Varşova'dan Krakow'a getirilmişti.Bu arada tören için dağıtılan biletler karaborsaya düşerken internet üzerinden satılan biletlerin 550 TL'ye alıcı bulduğu belirtildi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avrupa'yı saran kül bulutunun hava ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle, Kaçinski'nin cenaze törenine katılamadı.ABD Başkanı Barack Obama'nın da hava koşulları nedeniyle Polonya Devlet Başkanı Kaçinski'nin cenaze törenine katılmayacağı açıklandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Prensi Charles'ın da Avrupa'yı saran kül bulutları nedeniyle Kaçinski'nin cenaze töreninde yer alamadı.Fransa Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy'nin de hava koşulları nedeniyle Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczysnki'nin cenaze töreninde bulunmayacağı belirtildi.Daha önce yapılan açıklamalarda Kanada, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Meksika, Yeni Zelanda, Pakistan ve Arnavutluk heyetlerinin de olumsuz hava koşulları yüzünden törene katılamayacağı açıklanmıştı.Lech Aleksander Kaczynski ve eşinin de bulunduğu 96 kişinin anısına Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi. Bayrakların günbatımına kadar yarıda kalacağı belirtildi.Uçak kazasında hayatını kaybeden Polonya lideri Kaçinski'nin anısına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bayraklar yarıya indirildi. KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 yarıya indirilen bayraklar gün batımına kadar yarıda kalacağı açıklanmıştı.