Polonya'da üstsüzlere ceza

Polonya'da üstsüz güneşlenen iki kıza 55 dolar para cezası verildi. Koyu Katolikliğiyle tanınan ülkede, biri manken iki genç kadın geçen mayıs ayında Polonya'nın kuzey batısındaki Baltık sahillerinde bikinilerinin üstünü çıkararak güneşlenmişti.



O tarihte biri 26, diğeri 28 yaşına olan ve isimleri açıklanmayan iki kıza oradan geçen polisler tarafından "üstünüzü kapatın" uyarısında bulunulmuştu. Ancak polislerin uyarısına aldırmayan kızlar hakkında "toplum ahlakına aykırı hareket"ten dolayı dava açıldı. Dün sonuçlanan davada, hâkim iki kıza 55'er dolar ceza verdi.

