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Dünya

Polonya'da soğuktan 3 kişi öldü

15 Ekim 2009 20:10

Orta Avrupa'ya zamansız gelen kış hayatı felce uğratırken, Polonya'da soğuk hava yüzünden 3 kişi öldü.
     Polonya televizyonunun haberine göre, son 36 saattir etkili olan soğuk hava koşullarında, güneydeki dağlık bölgede 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkede yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar yüzünden 700 bin kişi elektriksiz kaldı.
     Çek Cumhuriyeti'nde de kar ve kuvvetli rüzgar yüzünden on binlerce kişinin elektrik ve ısınma enerjisine ulaşımı kesildi.
     Dağlık bölgelerde kar kalınlığının 50-60 santimetreye ulaştığı ülkenin kuzey kesimlerinde kara ve demir yollarına yıkılan ağaçlar yüzünden trafik felce uğradı.
     Avusturya Alplerinde kar kalınlığının 90 santimetreye ulaşması üzerine, güneydeki Styria'da kayak tesisleri kayak pistlerini planlanandan erken açmaya başladı.

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