T24 LogoT24 Logo
Dünya

Polonya'da seçimin galibi Yurttaş Platformu VARŞOVA (A.A)

10 Ekim 2011 07:58

-Polonya'da seçimin galibi Yurttaş Platformu VARŞOVA (A.A) - 10.10.2011 - Polonya'da dün yapılan genel seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki liberal Tusk'ın partisi Yurttaş Platformu kazandı. AB dönem başkanlığını yürüten Polonya'da dün yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Başbakan Donald Tusk'ın partisi oyların yaklaşık yüzde 40'ını alırken, Jaroslaw Kaçinski'nin Hukuk ve Adalet Partisi'nin oylarını yüzde 30 artırdığı belirtildi. Seçimin resmi sonuçlarının Salı akşamı açıklanması bekleniyor. İktidardaki liberal Tusk, seçimleri ikinci defa kazanarak bir ilke imza atmak istiyor. Tusk, serbest piyasa ve Avrupa Birliği'ni destekleyen politikalarını savunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24