-Polonya'da seçimin galibi Yurttaş Platformu VARŞOVA (A.A) - 10.10.2011 - Polonya'da dün yapılan genel seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki liberal Tusk'ın partisi Yurttaş Platformu kazandı. AB dönem başkanlığını yürüten Polonya'da dün yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Başbakan Donald Tusk'ın partisi oyların yaklaşık yüzde 40'ını alırken, Jaroslaw Kaçinski'nin Hukuk ve Adalet Partisi'nin oylarını yüzde 30 artırdığı belirtildi. Seçimin resmi sonuçlarının Salı akşamı açıklanması bekleniyor. İktidardaki liberal Tusk, seçimleri ikinci defa kazanarak bir ilke imza atmak istiyor. Tusk, serbest piyasa ve Avrupa Birliği'ni destekleyen politikalarını savunuyor.