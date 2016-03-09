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Deutsche Welle

Polonya'da hükümetin reform paketi Anayasa Mahkemesi'nden geçmedi

Polonya Anayasa Mahkemesi, hükümetin girişimiyle hayata geçirilen ve yüksek mahkemenin yapısını değiştirecek olan yasal düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

09 Mart 2016 20:54

Polonya Anayasa Mahkemesi, ülkenin sağ-muhafazakâr hükümeti tarafından teklif edilen ve aralık ayında da parlamentodan geçen reform paketinin çok sayıda maddesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, anayasa mahkemesinin yapısında değişiklik öngören yasa paketinin mahkemenin bağımsızlığını zedeleyerek 'doğru düzgün çalışmasını engelleyeceği' değerlendirmesinde bulundu.

İktidardaki Hak ve Adalet Partisi'nin (PİS) girişimiyle hayata geçirilen tartışmalı yasal düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını alırken basit çoğunluk yerine, üçte iki çoğunluk aramasını öngörüyor. Ayrıca karar alınırken 15 yargıçtan 13'ünün mevcut olması da şart koşuluyor. Düzenlemeye karşı çıkanlar, bu uygulamalarla anayasa mahkemesinin işlerliğinin engelleneceği eleştirisinde bulunuyor.

Polonya hükümeti mahkemenin kararından önce yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi kararı parlamentoda kabul edilen reformla örtüşmediği için kararı onaylamayacağını açıklamıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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