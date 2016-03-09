Polonya'da hükümetin reform paketi Anayasa Mahkemesi'nden geçmedi

Polonya Anayasa Mahkemesi, ülkenin sağ-muhafazakâr hükümeti tarafından teklif edilen ve aralık ayında da parlamentodan geçen reform paketinin çok sayıda maddesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, anayasa mahkemesinin yapısında değişiklik öngören yasa paketinin mahkemenin bağımsızlığını zedeleyerek 'doğru düzgün çalışmasını engelleyeceği' değerlendirmesinde bulundu.

İktidardaki Hak ve Adalet Partisi'nin (PİS) girişimiyle hayata geçirilen tartışmalı yasal düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını alırken basit çoğunluk yerine, üçte iki çoğunluk aramasını öngörüyor. Ayrıca karar alınırken 15 yargıçtan 13'ünün mevcut olması da şart koşuluyor. Düzenlemeye karşı çıkanlar, bu uygulamalarla anayasa mahkemesinin işlerliğinin engelleneceği eleştirisinde bulunuyor.

Polonya hükümeti mahkemenin kararından önce yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi kararı parlamentoda kabul edilen reformla örtüşmediği için kararı onaylamayacağını açıklamıştı.