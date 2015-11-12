Polonya'da bir sınav sorusu: Botun batmaması için kaç mülteciyi denize atmak gerekir?

Polonya'da bir fizik öğretmeni, suyun kaldırma kuvvvetini anlattığı öğrencilerine, "mültecilerle dolu bir botun batmaması için kaç kişinin suya atılması gerektiğini" sordu. Öğrencilerden birinin ailesine anlattığı soru, Polonya'da büyük tatışma yaratırken, soruyu soran öğretmene ihtar cezası verildi.

BBC Türkçe'den Tarık Demircan'ın haberine göre, Polonya’da bir fizik öğretmeninin öğrencilerine sorduğu problem, ülke çapında tartışmaya neden oldu. Öğretmenin öğrencilerinden çözmelerini istediği problem şöyle:

"Dört Suriyeli göçmen, botla Yunanistan’a doğru gitmektedir. Botun ebatları 1 metreye 2 metre, yüksekliği ise 20 cm’dir. Botun yoğunluğu da 800 kg/m3'tür. Mültecilerin her birinin 60 kg olduğunu varsayarsak, botun suyun yüzeyinde kalması, yani batmaması için kaç mülteciyi suya atmanız gerekir?”

"Bir ağaç parçası neye göre batmadan yüzer diye anlatsam, bu kimsenin ilgisini çekmezdi"

Öğrencilerden biri evde ailesine fizik öğretmeninin sorusunu anlattı. Anne okula gidip "Bu nasıl soru?" diye hesap sordu. Konu birden internet üzerinden Polonya gündemine damgasını vurdu.Polonya’nın doğusundaki Bialystoki şehrindeki bir özel okulda geçen bu olay ülke çapında tepkilere neden oldu. Fizik öğretmeni Grzegorz Nowik bunun üzerine basın karşısına çıktı.

Fizik öğretmeni kötü bir amacı olmadığını, sadece öğrencilerin dikkatini çekebilmek için son zamanların güncel konusu olan "mültecileri" fizik problemine dâhil ettiğini söyledi. Öğretmen, "Bir ağaç parçası suyun üzerinde hangi fizik kurallarına göre batmadan yüzer diye anlatsam, bu kimsenin ilgisini çekmezdi" dedi.

İhtar cezası verildi

Yüksek Fizik Mühendisi Cem Ersöz'e göre, Polonyalı öğretmenin öğrencilerine yönelttiği utanç verici sorunun cevabı şöyle: "Batmaması için, iki mültecinin bottan inmesi gerekir."

Veliler ise bu tür "espriler" yapan bir öğretmenin çocuklarına verecek bir şeyi olmadığını belirtip istifa etmesini ya da okulun öğretmenin işine son vermesini talep ediyorlar.

Okul idaresi ise bir açıklama yaparak fizik öğretmeninin "esprisine" bir anlam veremediklerini bildirdi. Müdür Yardımcısı Elzbieta Stasiewicz öğretmene ihtar cezası verildiğini ve bu tür bir davranışı tekrarlaması halinde de işine son verileceğini söyledi.