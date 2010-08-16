-POLONYA'DA 2. DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA BOMBA PANİĞİ BUDAPEŞTE (A.A) - 16.08.2010 - Polonya'nın Lodz kentindeki havalimanı inşaatında 2. Dünya Savaşından kalma patlamamış bomba bulundu. Bomba nedeniyle uçakların iniş ve kalkışına izin verilmedi, yolcuların yanı sıra personel ile inşaat işçileri tahliye edildi. Polonya'nın Lodz şehrindeki havalimanı inşasında bulunan II. Dünya Savaşı'na ait patlamamış bomba paniğe neden oldu. Lodz havalimanının büyütmek için inşaat halinde olan havalimanında işçiler tarafından bulunan bomba nedeniyle uçakların iniş ve kalkışları bir süreliğine iptal edildi. Öte yandan bomba nedeni ile yolcular, havalimanı personelinin yanı sıra inşaatta çalışan işçilerin tahliye edildiği bildirildi. Patlamamış bombanın olay yerinden bomba imha uzmanları tarafından kaldırılmasından sonra uçuşlara izin verildiği açıklandı.