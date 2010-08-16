T24 LogoT24 Logo
Dünya

POLONYA'DA 2. DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA BOMBA PANİĞİ BUDAPEŞTE (A.A)

16 Ağustos 2010 22:48

-POLONYA'DA 2. DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA BOMBA PANİĞİ BUDAPEŞTE (A.A) - 16.08.2010 - Polonya'nın Lodz kentindeki havalimanı inşaatında 2. Dünya Savaşından kalma patlamamış bomba bulundu. Bomba nedeniyle uçakların iniş ve kalkışına izin verilmedi, yolcuların yanı sıra personel ile inşaat işçileri tahliye edildi.  Polonya'nın Lodz şehrindeki havalimanı inşasında bulunan II. Dünya Savaşı'na ait patlamamış bomba paniğe neden oldu. Lodz havalimanının büyütmek için inşaat halinde olan havalimanında işçiler tarafından bulunan bomba nedeniyle uçakların iniş ve kalkışları bir süreliğine iptal edildi. Öte yandan bomba nedeni ile yolcular, havalimanı personelinin yanı sıra inşaatta çalışan işçilerin tahliye edildiği bildirildi. Patlamamış bombanın olay yerinden bomba imha uzmanları tarafından kaldırılmasından sonra uçuşlara izin verildiği açıklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24