-Polonya'da 10 günde 62 kişi soğuktan öldü VARŞOVA (A.A) - 06.02.2012 - Polonya'da soğuk hava dalgasının son on günde 62 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi. Polisten yapılan açıklamada, son 24 saatte dokuz yeni ölüm vakasıyla birlikte, ölü sayısının 62'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede bu geceyarısı sıcaklığın -24'e kadar düştüğü, kurbanların çoğunun evsizlerden oluştuğu kaydedildi. Toplanma merkezlerinin, kurallarını yumuşatarak sarhoş evsizleri de kabul etmeye başladığı belirtildi. Ülkede Kasım ayından bu yana soğuk havadan ölen kişi sayısının da 107 olduğu bildirildi. -Tacikistan'da okullar tatil edildi Tacikistan'da ise soğuk hava dalgası ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ülkedeki okullar tatil edildi. Tacikistan Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, kar yağışı ve soğuk hava koşullarından dolayı, 6-10 Şubat tarihleri arasında ülkedeki tüm okullarda zorunlu tatil ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, bugünden başlayarak ilan edilen zorunlu tatil uygulamasının ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacağı hatırlatılırken, ülkedeki kreş ve yüksek eğitim kurumlarının ise çalışmalarına devam edeceği ifade edildi. Açıklamada, ülkedeki okullarda ilan edilen zorunlu tatilden dolayı yapılamayan derslerin, ek dersler veya 4 hafta boyunca hafta sonu yapılacak derslerle telafi edileceği vurgulanırken, ayrıca Nevruz Bayramı kutlamalarıyla ilgili bugün başkent Duşanbe'de başlatılması öngörülen hazırlık çalışmalarının da soğuk hava koşullarından dolayı ertelendiği kaydedildi. Topraklarının büyük bir kısmı dağlık bölgelerden oluşan Tacikistan'da, kar yapışı ve soğuk hava şartları hayatı olumsuz etkilerken, Duşanbe'yi ülke kuzeyindeki Hocand ve ülke doğusundaki Horog kentleriyle bağlayan Duşanbe-Hocand ve Duşanbe-Horog otoyolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kış aylarında enerji sıkıntısı çeken Tacikistan'ın, Duşanbe hariç bir çok yerleşim birimine elektrikler kesintili olarak verilirken, ülkenin elektrik dağıtım şirketi Barki Tojik de kazaların önlenmesi için gereksiz yere elektriklerin kullanılmaması çağrısında bulundu. Meteoroloji Kurumu yetkilileri de ülkedeki soğuk havanın en az iki gün daha etkili olacağını dile getirirken, ülkenin dağlık bölgelerindeki hava soğukluğunun sıfırın altında 20'yi gösterdiği kaydediliyor.