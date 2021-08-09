Polonya'ya iltica eden Belaruslu Tsimanouskaya, Lukaşenko rejimi tarafından baskı gören atletler için altın madalyasını satıyor

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2020 Tokyo Olimpiyatları sırasında koçları tarafından ülkesine dönmeye zorladıktan sonra Polonya'ya iltica eden Belaruslu kısa mesafe koşucusu Krystsina Tsimanouskaya, 2019 Avrupa Oyunları'nda kazandığı madalyayı açık artırmayla satıp geliri hükümetleri tarafından hedef alınan atletlere vereceğini duyurdu.

Belarus takımı yetkileri, koçlarını eleştirdikten sonra 1 Ağustos'ta Tsimanouskaya'yı zorla Tokyo Haneda Havalimanı'na götürmüştü. Uçağa binmeyi kabul etmeyen Tsimanouskaya, Polonya'ya iltica başvurusunda bulundu ve geçen hafta ülkeye gitti.

Belarus Spor Dayanışması Vakfı, altın madalyanın "Lukaşenko rejiminin yaptıkları sebebiyle zarar gören atletlere destek için" Tsimanouskaya'nın talebiyle satışa çıkarıldığını bildirdi.

Pazartesi itibariyle eBay'de madalyaya yapılan teklif 5 bin 200'e kadar çıktı.