Polonya, tartışmalı Holokost yasasında değişikliğe gitti

Polonya'da Yahudi Soykırımı'nda (Holokost) Nazilerle suç ortaklığı yapıldığını ifade edenlere hapis cezası veren yasa, çeşitli kesimlerden eleştiriler ve İsrail'in infailinin ardından değiştirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Naziler'in işlediği suçlarda Polonya devleti ya da ulusunun sorumluluğu olduğunu' dile getirmeyi, yani Polonya'nın Yahudi Soykırımı'nda Nazilerle suç ortaklığı yaptığı ifadesini suç haline getiren yasadan, para ya da 3 yıla kadar varan hapisle cezalandırma maddesi çıkarıldı.

Polonya'da Ekim 2015'teki seçim zaferinden beri birbirinden tartışmalı yasa ve icraatlara imza atan aşırı sağ-aşırı muhafazakar eğilimli Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), bu kez geri adım attı.

PiS'in hakimiyetindeki Meclis'te yapılan oylamada, para ya da 3 yıla kadar varan hapis cezalarını kaldıran değişiklik lehine 388 oy kullanılırken, sadece 25 aleyhte ve 5 çekimser oy çıktı.

Değişikliğin Senato'da da onaylanmasının ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından imzalanarak son hızla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bugün sürpriz şekilde değişiklik önergesini Meclis'e sunan Başbakan Mateusz Morawiecki, milletvekillerine hitabında Polonya'yı suçlayanları cezalandırmanın büyük tartışmaya yol açarak yasa üzerinde ters tepen etki yarattığını söyledi.

Uluslararası tepkilerin hedefindeki yasa yüzünden İsrail ile diplomatik kriz çıkmış, İsrail'in Varşova Büyükelçisini geri çekmesi gündeme gelmişti.

Naziler en korkunç toplama kamplarını kurdukları Polonya'da Yahudilerin ölüme gönderilmesine halkın ve hükümetin rolü de her zaman tartışıldı.