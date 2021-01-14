Polonya, sosyal medya hesaplarının sansürlenmesini yasa dışı kılmaya hazırlanıyor

T24 Dış Haberler

Polonya hükûmeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarının kapatılmasına tepki gösterdi ve teknoloji şirketlerinin ülkelerinde benzer hamlelerde bulunmaması için bir yasa tasarısı hazırlandığını ifade etti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bu hafta yaptığı Twitter paylaşımında, "Hangi görüşlerin doğru veya yanlış olduğuna algoritmalar veya dev şirketlerin sahipleri karar vermemeli" yazdı. Morawiecki, direkt olarak Trump'ın adını kullanmadan"sansüre müsemma gösterilemeyeceğini" ifade etti.

Adalet Bakanlığı'ndan Sebastian Kaleta, sosyal medya şirketlerinin Polonya'da yapılan paylaşımları yasaları ihlal etmediği sürece kaldırmasını yasadışı kılacak bir yasa tasarısı hazırladıklarını ifade etti.

Facebook, geçen yıllarda aşırı sağcı Polonyalı siyasetçiler tarafından yapılan bazı paylaşımları engellemişti.

Morawiecki, AB'ye de benzer bir düzenleme üzerinde çalışılması için çağrıda bulundu.