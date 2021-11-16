Polonya, sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti

T24 Dış Haberler

Polonya güvenlik güçleri, Belarus sınırından ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara biber gazı ve tazyikli su sıktı.

Polonya Savunma Bakanlığı, sınırdaki bazı sığınmacıların güvenlik güçlerine taş attığını ve müdahalenin çite saldıranları durdurmak için yapıldığını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada sığınmacıların amacının çiti aşıp Polonya topraklarına girmek olduğu ifade edildi.

Polonya polisi, Belarus güçlerinin duruma müdahale etmediğini iddia ederken, aynı zamanda sığınmacılara ses bombası verdiğini öne sürdü.

Birkaç haftadır çoğu Orta Doğu'dan gelen binlerce sığınmacı, Avrupa Birliği topraklarına girme umuduyla Belarus'un Polonya sınırında bekliyor. Batı ülkeleri, Belarus'u AB'nin istikrarını bozmak için sınıra sığınmacı taşımakla suçluyor. Minsk bu iddiaları reddediyor.