T24 LogoT24 Logo
Dünya

Polonya, sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti

Varşova, Polonyalı güvenlik güçlerine taş atıldığını ifade etti

16 Kasım 2021 15:34

T24 Dış Haberler

Polonya güvenlik güçleri, Belarus sınırından ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara biber gazı ve tazyikli su sıktı. 

Polonya Savunma Bakanlığı, sınırdaki bazı sığınmacıların güvenlik güçlerine taş attığını ve müdahalenin çite saldıranları durdurmak için yapıldığını ifade etti. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada sığınmacıların amacının çiti aşıp Polonya topraklarına girmek olduğu ifade edildi. 

Polonya polisi, Belarus güçlerinin duruma müdahale etmediğini iddia ederken, aynı zamanda sığınmacılara ses bombası verdiğini öne sürdü. 

Birkaç haftadır çoğu Orta Doğu'dan gelen binlerce sığınmacı, Avrupa Birliği topraklarına girme umuduyla Belarus'un Polonya sınırında bekliyor. Batı ülkeleri, Belarus'u AB'nin istikrarını bozmak için sınıra sığınmacı taşımakla suçluyor. Minsk bu iddiaları reddediyor. 

polonyabelarusmüdahaleetti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24