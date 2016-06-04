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Dünya

Polonya, Rusya'ya karşı paramilis gücü kuruyor

Paramilis gücü, askeri eğitimden geçirilecek gönüllülerden oluşacak

04 Haziran 2016 16:20

Polonya, Rusya ile ilişkilerinin gerginleşmesi nedeniyle, Eylül'de 35 bin kişilik bir paramilis gücü oluşturacağını açıkladı.

Savunma Bakanı Antoni Macierewicz, Gönüllü Savunma Gücü'nün komuta kademesinin belirlendiğini açıkladı.

Paramilis gücü, askeri eğitimden geçirilecek gönüllülerden oluşacak. Polonyalı yetkililer, bu gücün Ukrayna'dakine benzer bir durumun yaşanmasını engellenmek için oluşturulacağını söylüyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Rusya'ya bağlılıklarını bildirmişti.

Nato da Polonya'daki askeri varlığını güçlendiriyor. Polonya'da bir Nato taburu konuşlandırılacak.

 

 

NATO takviyesi

 

 

Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'da da toplam üç taburun konuşlandırılacağı belirtiliyor. Konuşlandırılacak askerlerin sayısının 4 bini bulacağı kaydediliyor.

8-9 Temmuz'da Varşova'da düzenlenecek NATO zirvesinde, asker sevkiyat planlarına son şekli verilecek.

28 üyeli ittifaktaki bazı ülkeler, doğuda Rusya sınırındaki NATO birliklerine takviye asker gönderecek.

Rusya'nın Mart 2014'te Ukrayna'nın Kırım yarımadasını ilhakı ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların doğuda denetimi ele geçirmeleri eskiden Sovyet bloku içinde yer alan ülkeleri kaygılandırmıştı.

Rusya, Polonya ile Baltık ülkeleri arasındaki Kaliningrad'a nükleer başlık takılabilen İskender M füzeleri yerleştirmişti.

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