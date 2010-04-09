Polonya: Rusya katliam belgelerini açıklasın

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Milletvekilleri, 1940 yılında 22 bin Polonyalı esirin öldürülmesinin 70. yıl dönümünde kabul edilen kararda, Moskova'dan katliamla ilgili gizli kalmış tüm belgeleri açıklamasını istedi, uzlaşının sadece gerçeklere saygı duyularak inşa edilebileceğini vurguladı.



Milletvekilleri, Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in önceki gün Katin katliamı için düzenlenen anma törenine katılmasının "önemli jest" olduğunu, bunun, Rusya'nın konuyu inceleme kararlılığının işareti olarak görüldüğünü kaydetti.



Putin, Katin katliamı anma törenine, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile birlikte katılmıştı. SSCB'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile SSCB'nin 1991'de dağılmasından sonra Rusya Devlet Başkanı olan Boris Yeltsin, Katin'de kısmi sorumluluğu kabul etmişlerdi.



5 Mart 1940'da Sovyet diktatörü Stalin, gizli servise Kızılordu tarafından esir alınan 22 bin savaş esirini öldürmesi için emir vermişti.



Rusya'nın Belarus sınırındaki Smolansk kentine yakın Katin ormanında, üç ayrı Sovyet toplama kampında tutulan Polonyalı savaş esirlerinin neredeyse tamamı katledildi. Haziran 1940'da sona eren katliamda, Polonya halkının en eğitimli ve üretken kesimini oluşturan 26 bin savaş esiri, kafalarından vurulduktan sonra toplu mezarlara gömüldü.



Katliam önce Alman diktatör Adolf Hitler'in Nazi askerlerine yüklendi, ancak daha sonra failin SSCB olduğu ortaya çıkarıldı.