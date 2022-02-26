Polonya, Rusya ile yapacağı Dünya Kupası eleme maçına çıkmama kararı aldı

Polonya Milli Takımı, Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı Dünya Kupası play-off karşılaşmasında Rusya maçına çıkmayacağını açıkladı. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza'nın yaptığı açıklamaya kaptan Robert Lewandowski de tam destek verdi.



Dünyaca ünlü futbol kulüpleri Manchester United, Schalke gibi takımların Rus firmalarla anlaşmalarını iptal etmesinin ardından UEFA da Devler Ligi finalini Rusya'nın elinden aldı. Öte yandan Formula 1 yönetimi de Rusya'yı takvimden çıkardı.

Polonya Milli Takımı, 24 Mart'ta oynanacak Rusya maçına çıkmama kararı aldı.



Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz. Vakit hareket vakti. Polonya bu maçı kesinlikle oynamayacak, sahaya çıkmayacak" dedi.

Lewandowski: Hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız

Kaptan Lewandowski de, "Bu, doğru bir karar. Ukrayna'da silahlı saldırganlığın devam ettiği durumda, Rusya ile maç yapmayı hayal bile edemiyorum. Rus futbolcular ve taraftarlar, bundan sorumlu değil, evet ama hiçbir şey olmuyormuş gibi de davranamayız" açıklamasını yaptı.