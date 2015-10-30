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Kültür-Sanat

Polonya, Roman Polanski'yi ABD'ye iade etmeyecek

82 yaşındaki yönetmen, cinsel tacizle suçlanıyor ve

30 Ekim 2015 23:37

Polonya, reşit olmayan bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmesinin ardından cinsel istismarla suçlanan 82 yaşındaki yönetmen Roman Polanski'nin ABD'ye iade edilmesinin yasal olmadığına karar verdi.

ABD'nin 1977 yılında bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmekle suçlanan yönetmen Roman Polanski'nin iadesinin incelendiği dava sonuçlandı. Krakow'daki mahkeme, 82 yaşındaki yönetmenin ABD'ye iade edilmesinin yasal olmadığına karar verdi.

Yargıç Dariusz Mazur, Polanski'nin iade sürecinde hapsedileceğini, bunun da insan haklarının ihlali anlamına geldiğini belirtti. ABD'nin itiraz etmemesi durumunda Krakow'daki mahkemenin verdiği karar, ünlü yönetmenin iade edilmeyeceği anlamına geliyor. Ancak ABD'nin itirazı durumunda, hafta sonu düzenlenen seçimleri Hukuk ve Adalet Partisi'nin kazandığı ve siyasi dengelerin değiştiği Polonya, Polanski'yi iade edebilir. Hukuk ve Adalet Partisi, yönetmene müsamaha gösterilmeyeceğini, yasaların herkese eşit olarak uygulanacağını açıklamıştı.

 

188 ülkeye girmesi yasak

 

Hakkındaki Interpol kararıyla 188 ülkeye girmesi yasak olan Polanski, sadece Fransa, Polonya ve İsviçre arasında seyahat ederek iade edilmekten kaçıyor. ABD'nin talebi üzerine 2009 yılı eylül ayında İsviçre'de tutuklanan Roman Polanski, Zürih'te iki ay cezaevinde kalmış, bir süre de Gstaad'da evde gözetim altında tutulmuştu. İsviçre 2010 yılında ABD'nin iade talebini reddetmiş ve ünlü yönetmenin gözetimini kaldırmıştı.

ABD, Ocak 2014'te de Polonya'dan yönetmenin tutuklanarak iadesini istemişti. Polonyalı savcılar, tutuklama talebini kabul etmemiş ancak ünlü yönetmene her davada bulunma ve her çağrıya icabet zorunluluğu getirmişti. 

Paris doğumlu Roman Polanski, çocukluk ve gençliğini Polonya'da geçird

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