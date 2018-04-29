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BBC Türkçe

Polonya Patriot füze sistemi kuruyor

4,75 milyar dolarlık anlaşmayı yıllar süren pazarlıklar sonrası imzalayan Polonya, ABD'den günümüzün en modern füze savunma sistemi olan Patriot füzelerini satın alacak. Füzeler Polonya-Rusya sınırındaki Kaliningrad yakınlarında konuşlandırılacak.

29 Nisan 2018 20:30

Polonya Çarşamba günü imzaladığı anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri'nden günümüzün en modern füze savunma sistemi olan Patriot füzelerini satın almaya hazırlanıyor.

4,75 milyar dolarlık anlaşmanın ilk etabı olarak ABD, Polonya'ya 16 seyyar füze rampası ve 208 Patriot füzesi verecek.

Füzeler Polonya ile Rusya sınırındaki Kaliningrad yakınlarında konuşlandırılacak.

Polonya Devlet Başkanı Andryej Duda, imza töreninde bugünün ülkesi için tarihi bir gün olduğunu, çünkü ülkenin tamamını koruyan bu yeni füze sistemiyle dünyanın en modern savunma sistemine sahip olacaklarını vurguladı.

Polonya'nın Patriot hava savunma sistemini satın almak üzere yıllardır süren pazarlıklar geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen bir ön anlaşmayla sonuca ulaşmıştı.

Anlaşmaya göre, daha önce 10 milyar dolara mal olacak olan sistemin maliyetinin 5 milyar dolara kadar indirilebileceği öngörülmüştü.

Patriot sisteminin fiyatının indirilmesinde, sistemin bazı parçalarının Polonya'da da üretilebileceği öngörüsü etkili olmuştu.

Ayrıca 2014 yılında başlayan ilk görüşmelerde Polonya'daki savunma sistemin kuruluşunun 2022 yılında gerçekleşmesi beklentisi dile getirilirken, Doğu Avrupa'daki gelişmeler ve Ukrayna krizi nedeniyle füzelerin yerleştirilmesi tarihi de öne çekilmişti.

Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri 2014 yılından bu yana Doğu Avrupa'da askeri varlığını kademeli olarak arttırıyor.

Ukrayna krizinin yarattığı gerginlik ve doğu Avrupa ülkelerinin ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle şimdiye kadar Romanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde Amerikan askerleri de konuşlandırıldı. Ayrıca Macaristan'ın da dahil olduğu ortak askeri tatbikatlar da gerçekleştirildi.

Birleşik Amerika'nın Polonya'da patriot füze savunma sistemi kuracağı haberine Rusya da sert tepki gösterdi.

Rus dışişleri bakan yardımcısı Vladimir Titov bu gelişmeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı silah sistemleriyle tamamen kuşatma planının yeni bir adımı olarak niteledi.

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