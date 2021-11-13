Polonya'nın Belarus sınırı yakınlarında Suriyeli bir gencin cesedi bulundu

T24 Dış Haberler

Polonya'nın Belarus sınırının yakınlarındaki ormanlık alanda Suriyeli bir gencin cesedi bulundu.

Polonya polisi cesedin cuma günü, Wolka Terechowska köyünün yakınlarında bulunduğunu bildirdi. Suriyeli gencin ölüm nedeni henüz tespit edilemedi.

Belarus ile Polonya arasındaki sınır krizinde şu ana kadar en az 9 sığınmacı hayatını kaybetti.

Çoğunluğu Orta Doğu ülkelerinden olan yüzlerce sığınmacı, bu hafta Avrupa Birliği topraklarına geçme umuduyla Belarus'un Polonya sınırında toplandı. Belarus, sınırdaki kampta yaklaşık 2 bin kişinin kaldığını belirtiyor. Polonya, sınırın kendi tarafına güvenlik güçlerini dizdi.