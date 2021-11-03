Polonya Merkez Bankası, politika faizini 16 ayın en yüksek seviyesine çıkardı

Polonya Merkez Bankası (NBP), piyasanın beklentisinin aksine politika faizini 75 baz puan artırdı. NBP Başkanı Adam Glapinski, ülkedeki enflasyon artışını frenlemek amacıyla artışı yaptıklarını söylerken, yüzde 1,25'e çıkan faiz oranı 16 ayın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.

Faiz artırımı, Glapinski'nin geçen ay sürpriz bir şekilde borçlanma maliyetlerini gelecek yıla kadar sabit tutma taahhüdünden vazgeçmesinin ardından geldi.

Bloomberg tarafından ankete katılan 30 ekonomistin hiçbirinin öngörmediği bu durum, politika yapıcıların yirmi yılda fiyatlardaki görülmemiş artışa karşı bir yanıt olduğu düşünülüyor.

Ülkedeki enflasyon oranı Ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 6,8'e çıkarak Merkez Bankası’nın tolerans aralığının üst sınırını neredeyse ikiye katlamıştı. Glapinski, artan fiyatlara karşılık vermek amacıyla hükümet de dahil olmak üzere yoğun bir baskı altına girmişti.

Diğer taraftan, Merkez Bankası Başkanı ülkedeki fiyat artışlarının sebebi olarak daha temiz enerji misyonuyla hareket eden Avrupa Birliği'ni sorumlu tutmuştu.