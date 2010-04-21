Polonya liderinin ölümüyle ilgili iddialar bitmiyor

T24 - Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin Rusya'nın Slomensk şehrinde düşen uçağıyla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Polonya'nın saygın gazetelerinden Rzeczortpospolita gazetesi, Cumhurbaşkanı Varşova' dan Smolensk'e doğru uçarken yalnız olmadığını ve uçağın Polonya askeri istihbaratı SKW (Sluzba Kontrwywiadu Wojskowego) tarafından özel bir GPS alıcıyla sürekli bir biçimde izlendiğini öne sürdü.



Rzeczortpospolita, düşen uçak hakkında SKW nin hangi bilgiye sahip olduğu henüz bilinmediği ancak en azından irtifa, hız ve yer gibi önemli uçuş parametreleri kayıt edildiğini kaydetti.



Pilotlar, diğer uçaklar ve Smolensk'teki kontrol kulesi arasındaki konuşmaların muhtemelen askeri istihbarat tarafından kayıt edildiğini vurgulayan gazete, Polonya askeri istihbaratının bağımsız bir organ olduğunu ve Polonya Başsavcılığı tarafından kontrol edilmediğini, ayrıca Tupolev Ordu'ya ait bir uçak olması nedeniyle uçuşlarının izlediğini ifade etti.





İkinci Katin katliamı mı?



Polonya ve Alman internet haber ajansı 'PolskaWeb', Polonya'nın muhtemelen Cumhurbaşkanı Kaczynski'nin öldürüldüğü konusunda önemli kanıtlara sahip oluduğunu ve Rusya'yı ikinci 'Katin katliamı'yla suçlayabileceğini yazdı.



PolskaWeb, 10 Nisan'da meydana gelen ve Polonya Cumhurbaşkanın içinde bulunduğu uçak kazasıyla ilgili kamuoyu daha fazla detayları yakında öğreneceğini belirtti.





Polonyalı askeri istihbaratçı kayboldu



Bir kaç ay önce Polonya askeri istihbaratında şifreci olarak görev yapan üst düzey bir subayın gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğuna dikkatleri çeken Polskaweb, şifrecinin halen bulunamadığını ve ortadan kaybolmasında Rusya veya Çin'in rolünün olduğunu iddia etti.



Gazete,istihbarat subayının Polonya ordusu ve NATO'nun en üst düzey sırlarının taşıyıcısı olduğunu kaydetti.



Tupolev uçağının kazasından bir saatten daha kısa bir zaman dilimi öncesinde, Smolesnk havaalanında ki aydınlatmanın Rus askerler tarafından değiştirildiğini öne süren Polskaweb, Belaruslu bir gazeteci tarafından çekilen ve lambaların değiştirildiği anı gösteren fotoğrafı yayınladı.







