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Dünya

Polonya İçişleri Bakanı: Ukraynalı mültecileri ağırlamaya hazırız

"Önümüzdeki birkaç saat içinde Ukrayna sınırına yakın Lublin ve Subcarpathian'da Ukrayna’dan gelen mültecileri kabul etmek için sekiz merkez kurulacak"

24 Şubat 2022 17:53

Polonya İçişleri Bakanı, ülkeye taşınmaya karar veren Ukraynalıları kabul etmeye hazır olduklarını bildirdi. Bakan, Ukrayna sınırına yakın Lublin ve Subcarpathian'da, Ukrayna'dan gelen mültecileri kabul etmek için sekiz merkez kurulacağını söyledi.

Polonya radyosuna açıklama yapan İçişleri Bakanı Pavel Szefernaker, Polonya'ya taşınmaya karar veren Ukraynalıları kabul edeceklerini açıkladı. Bakan, konuyla ilgili "Önümüzdeki birkaç saat içinde Ukrayna sınırına yakın Lublin ve Subcarpathian'da Ukrayna’dan gelen mültecileri kabul etmek için sekiz merkez kurulacak" diye konuştu.

İlk akın Moldova'ya

Moldova İçişleri Bakanı, yaklaşık 2 bin Ukrayna vatandaşının Moldova'ya geçiş yaptığını bildirdi.

Moldova İçişleri Bakanı Anna Revenko, "1900'den fazla Ukrayna vatandaşı Moldova topraklarına geldi ve bunlardan 5'i devletimizden koruma talep etti" dedi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan bakan, ulusal koordinasyon merkezinin faaliyete geçtiğini bildirerek bu merkezin 'temel amacının Ukrayna'dan gelecek büyük bir göçmen akınıyla başa çıkmak' olduğunu söyledi.

 

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