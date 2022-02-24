Polonya İçişleri Bakanı: Ukraynalı mültecileri ağırlamaya hazırız

Polonya İçişleri Bakanı, ülkeye taşınmaya karar veren Ukraynalıları kabul etmeye hazır olduklarını bildirdi. Bakan, Ukrayna sınırına yakın Lublin ve Subcarpathian'da, Ukrayna'dan gelen mültecileri kabul etmek için sekiz merkez kurulacağını söyledi.

Polonya radyosuna açıklama yapan İçişleri Bakanı Pavel Szefernaker, Polonya'ya taşınmaya karar veren Ukraynalıları kabul edeceklerini açıkladı. Bakan, konuyla ilgili "Önümüzdeki birkaç saat içinde Ukrayna sınırına yakın Lublin ve Subcarpathian'da Ukrayna’dan gelen mültecileri kabul etmek için sekiz merkez kurulacak" diye konuştu.

İlk akın Moldova'ya

Moldova İçişleri Bakanı, yaklaşık 2 bin Ukrayna vatandaşının Moldova'ya geçiş yaptığını bildirdi.

Moldova İçişleri Bakanı Anna Revenko, "1900'den fazla Ukrayna vatandaşı Moldova topraklarına geldi ve bunlardan 5'i devletimizden koruma talep etti" dedi.