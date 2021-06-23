Polonya'dan Schengen ve EEA dışından gelecek yolculara 10 günlük zorunlu karantina

Polonya, mutasyonlu Koronavirüs vakaları ile mücadele kapsamında Schengen bölgesi ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışından gelecek yolculara zorunlu karantina uygulaması getirdi.

Polonya Sağlık Bakan Yardımcısı Waldemar Kraska düzenlediği basın toplantısında, korona virüsün mutasyona uğramış yeni türlerinin ülkede gittikçe artması nedeniyle Schengen bölgesi ve EEA dışından Polonya'ya gelecek olan yolculara 10 günlük zorunlu karantina uygulaması getirdiklerini açıkladı.



Uygulamanın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini ifade eden Kraska, mutasyona uğramış yeni türlerin "klasik Koronavirüs'ten" daha bulaşıcı olması nedeniyle söz konusu kararı aldıklarını bildirdi. Kraska, "Uygulamanın amacı Polonyalıları korona virüsün yeni mutasyonlarından korumak" dedi.

Buna göre Schengen bölgesi dışından bu gece yarısından itibaren Polonya'ya gelecek yolcular 10 gün zorunlu karantinada kalacak. Yolcuların karantinanın ancak yedinci gününde yaptıracakları korona virüs testinin negatif çıkması durumunda karantinası sona erecek.