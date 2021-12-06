Polonya'da yeni Covid-19 kısıtlamaları yürürlüğe girecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, artan Covid-19 vakaları ve Omicron varyantı nedeniyle yeni kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu.

The Guardian’da yer alan habere göre, basın toplantısı düzenleyen Polonya Başbakanı Morawiecki “Yarın ya da en geç yarından sonraki gün, Noel’e ilişkin yeni bir paket açıklayacağız. Omicron varyantıyla ilgili durum iyi görünmezken, çok fazla ölüm de var” dedi.

Morawiecki, bazı meslek grupları için Covid aşısının zorunlu tutulacağını söyledi ve aşı yaptırmayanların bazı mekanlara giremeyeceğini de ekledi.

Polonya’da şu an uygulanan pandemi kısıtlamaları çerçevesinde, bazı mekanlarda kişi sayısı kısıtlaması yer alıyor. Omicron’un ilk tespit edildiği Güney Afrika ve altı Afrika ülkesine de seyahat kısıtlaması uygulanıyor.