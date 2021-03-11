Polonya'da Koronavirüs vaka sayıları yeniden yükselişe geçti; tam kapanma yeniden gündemde

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, bir süre önce kısmi gevşemelere gidilen ülkede tekrar tam kapanmanın gündemde olduğunu söyledi.

Polonya'da Covid-19 salgınında vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, bir süre önce kısmi gevşemelere gidilen ülkede tekrar tam kapanmanın gündemde olduğunu ifade ettİ. Niedzielski, geçtiğimiz haftalarda yeniden kapanmaya gidilen Pomeranian, Masurian bölgelerine 15 Mart itibarıyla başkent Varşova'nın da bulunduğu Mazovian ve Lubusz bölgelerinin de eklenmesinin kararlaştırıldığını duyurdu. Bakanı Niedzielski, "Pandeminin artışına baktığımızda kara senaryo gerçeğe dönüyor. Bugün hastalığa yakalananların sayısında hızlı bir artış görmekteyiz. Son 7 günlük ortalama 14 bini aşmış bulunmakta. Maalesef ki bu sürecek bir trend, bu trend hastanelerde yatak doluluğu olarak yansımakta" ifadelerini kullandı. Bakan Niedzielski, ülke genelinde bir süre önce gidilen gevşemelerde şimdilik bölgesel çapta geri adım atılmasını kararlaştırıldıklarını açıkladı.

Pozitif çıkan testlerin yüzde 70-80'i İngiliz mutasyonu

Polonya'da son haftalarda 5 bin dolayında seyreden korona virüs vakalarında 3. dalganın başlamasıyla endişe verici artış gözlendi. Polonya Sağlık Bakanlığı dün ülke genelinde 17 bin 260 vaka açıklarken, son 24 saatte ise 21 bin 45 yeni vaka bildirdi. Son 24 saatte 375 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde pozitif çıkan testlerin yüzde 70-80'inin ise İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış korona virüs olduğunu açıkladı.

4 bölgede tam kapanma; uzaktan eğitime geçiliyor

Bakan Niedzielski, 15 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Varşova'nın da içinde bulunduğu Mazovian ve Lubusz bölgelerinde tam kapanmaya dönüleceğini bildirerek, bu bölgelerde bir süre önce yeniden açılan alışveriş merkezleri, sinemalar, sanat galerileri, tiyatrolar, oteller, havuzlar ve kayak pistlerinin şimdilik 28 Mart tarihine kadar kapatılmasının kararlaştırıldığını ifade etti. Yalnızca 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin örgün öğretim gördüğü ülkede söz konusu bölgelerde tamamıyla uzaktan eğitime geçileceği bildirildi.

Mazovian ve Lubusz bölgesi için getirilen kısıtlamalar geçtiğimiz hafta ülkenin kuzeyindeki Masurian ve Pomanian bölgelerinde de uygulanmaya başlanmıştı. Bakan Niedzielski, pandeminin gidişatına göre atılacak bir sonraki adımın ülke çapında tam kapanma olabileceğini ifade etti.

Polonya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 849 bin 424’e, toplam can kaybı ise 46 bin 373’e ulaştı. (İHA)