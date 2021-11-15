Polonya'da iki Rus vatandaşı, "insan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Belarus sınırındaki kriz devam ederken Polonya, Orta Doğu'dan Almanya'ya "kayıtsız göçmen" taşıdıkları gerekçesiyle iki Rus vatandaşını gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak bir Ukrayna vatandaşı hakkında da yakalama kararı çıkartıldığı bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'a göre Polonyalı savcılar, "Üç yabancıyı Orta Doğu'dan Almanya'ya gelen göçmenlerin ulaşımını sağlamakla" suçluyor. Savcılar, göçmenlerin bazılarının yolculukları sırasında Polonya'dan da geçtiğini belirtti.

2 şüphelinin Çeçen Rus vatandaşları olduğu ve Polonya'da "yasa dışı" şekilde yaşadığı belirtildi.

Ukrayna vatandaşının yapılanların "organizatörü olduğu" ve Avrupa'da hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını belirtildi.

Varşova, Polonya-Belarus sınırındaki krizin beyninin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu belirtmişti. Putin ve Kremlin iddiaları reddetti.

Polonya-Belarus sınırındaki kriz

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, ülkesinin AB ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus'a yönelik Batı'nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Avrupa'ya gitmek üzere Belarus'a gelen bu kişileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelen mülteciler için 'yerleşim yeri' haline geleceğimizi düşünenler yanılıyor. Biz hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar." demişti.

AB, Belarus yönetimini, Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.​​​​​​​​​​​​​​