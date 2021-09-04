Polonya'da Afganistan'dan tahliye edilen ikinci bir çocuk zehirli mantar yedikten sonra hayatını kaybetti

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Kabil'den Polonya'ya sığınmak için gelen ikinci bir çocuk içinde köygöçüren mantarı bulunan bir çorbayı içtikten sonra hayatını kaybetti. Ailenin mantarları zehirli olduğunu bilmeden karantina binasının etrafından topladığı belirtildi.

6 yaşındaki çocuğa acil bir karaciğer transferi yapılsa da kurtarılamadığı bildirildi. Çocuğun 5 yaşındaki kardeşi de perşembe günü Varşova'daki aynı hastanede hayatını kaybetti.

Çocukların 17 yaşındaki ablaları tedavi olup taburcu edildi. Doktorlar, mantardaki zehrin yetişkinlerde daha az etkili olduğunu dile getirdiler.

Yetkililer, ölümlere yetkililerin dikkatsizliğinin sebep olmuş olma ihtimali üzerinde duruyor.

2 yetişkin ve 4 çocuktan oluşan ailenin zehirli mantarla çorba yapıp içtiği belirtilirken, savcılar karantina merkezi çalışanlarını sorgulamaya başladı. Polonya Dışişleri Bakanı, ölümlere "dikkatsizliğin" sebep olduğu iddialarını kabul etmedi.