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Dünya

Polonya, Belarus sınırına duvar inşa etmeye karar verdi

Varşova, ülkeye komşusundan her gün ortalama 500 göçmen geçmeye çalıştığını savunuyor

30 Ekim 2021 11:16

T24 Dış Haberler

Polonya parlamentosu, "Belarus'tan ülkeye geçmeye çalışan göçmenleri durdurmak için" tartışmalara neden olan sınır duvarını inşa etme yönünde oy kullandı.

Çoğu Orta Doğu ve Asya ülkelerinden gelen binlerce kişi geçen aylarda Belarus üzerinden Avrupa Birliği topraklarına geçmeye çalıştı. AB, Belarus'un yaptırımlara karşılık olarak geçişleri teşvik ettiğini savunuyor.

5.5 metre yüksekliğindeki duvar Polonya'ya 353 milyon Euro'ya mal olacak. Bazı uzmanlar, bunun israf olduğunu ve duvarın sorunu çözmeyeceğini savunuyor.

Tasarı, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın imzasıyla yasalaşacak. 

Üzerinde hareket sensörleri de bulunacak duvar, Polonya'nın Belarus'la olan 400 kilometrelik sınırı boyunca inşa edilecek. Hükümet, inşanın yaz aylarında bitmesini hedefliyor. 

Polonya, ülkeye Belarus'tan her gün ortalama 500 göçmen geçmeye çalıştığını savunuyor. Geçen sene boyunca toplam 120 geçme girişimi kaydedilmişti.

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