Polonya Başkanı için bayraklarımız yarıya inecek

T24 -





Devlet Başkanı Lech Kaczynski ve diğer yetkililer için Polonya Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzalayan Başbakan Vekili Ali Babacan, cenaze töreninin tarihinin henüz belli olmadığını, ancak aynı gün Türkiye'de "resmi matem günü ilan edileceğini" kaydetti.





Babacan, bu konudaki hazırlıkların sürdüğünü, cenaze töreninin yapıldığı gün ülkede bayrakların yarıya indirileceğini belirtti.





Ali Babacan, Polonya halkına, Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynkski ile eşi Maria Kaczynkski ve beraberlerindeki üst düzey yetkililerin kaybı nedeniyle derin üzüntülerini ifade ettiği mesajında, Polonya Devlet Başkanının seçkin bir lider ve Türkiye'nin dostu olduğunu belirtti.





Babacan mesajında şu ifadelere yer verdi:





"Devlet Başkanı Kaczynski, liderliği süresince, Türkiye ile Polonya'nın ilişkilerinin geliştirilmesine büyük katkı vermişti. Her zaman, büyük saygı ve minnettarlıkla anılacak. Mirasının, Polonya'nın geleceğini aydınlatmaya devam edeceğine tüm kalbimle inanıyorum."

Başbakan Vekili Babacan, defteri imzaladıktan sonra da kısa bir konuşma yaparak, başsağlığı mesajını yineledi.





Ali Babacan, Devlet Başkanı'nın kaybının sadece Polonya halkı tarafından değil, tüm dünya tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandığını kaydederek, Kaczynkski'nin Türkiye-Polonya ilişkileri açısından önemli bir lider olduğunu, AB sürecini de desteklediğini söyledi.





Büyükelçi Marcin Wilczek de, Babacan'a teşekkür ederek, "Türk halkına da acılarımızı paylaştıkları için minnetlerimizi sunuyoruz" dedi.





Wilczek, her kesimden kendilerine gelen başsağlığı dileklerinin iki ülke arasındaki dostluğun önemini gözler önüne serdiğini belirterek, Türk hükümetinden aldıkları destek, dayanışma ve başsağlığı mesajları için teşekkür etti.