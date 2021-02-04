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Koronavirüs

Polonya, AstraZeneca aşısının 60 yaş altı vatandaşlara yapılmasına onay verdi

04 Şubat 2021 00:10

Polonya, AstraZeneca’nın Covid-19 karşı geliştirdiği aşının 60 yaş altındaki vatandaşlara yapılmasına onay verdi.

Koronavirüs salgını Polonya’da etkisini artırmaya devam ederken, AstraZeneca’nın Covid-19 karşı geliştirdiği aşının 60 yaş altındaki vatandaşlara yapılmasına onay verildi. Başbakanlık Koronavirüs Başdanışmanı Prof. Andrzej Horban düzenlediği basın toplantısında, AstraZeneca aşısının Koronavirüs'e yakalanan kişide hastalığın ağır seyretmesi, komplikasyonlara yol açması ve hatta hastanede tedavi altına alınması konusunda yüzde 100, korona virüse yakalanma riskine karşı yüzde 60 koruma sağladığını belirtti.

Söz konusu aşının 60 yaş üzerindeki kişilerde etkinliği konusunda yeterli veri bulunmadığı iddialarına da değinen Horban, Polonya Tıp Konseyi'nin AstraZeneca aşısının 18 ile 60 yaş arası nüfusa yapılmasını tavsiye ettiğini bildirdi.

İlk olarak sağlık çalışanları, yaşlı ve kronik hastaların aşılanmaya başlandığı Polonya’da, önümüzdeki günlerde de okulların yeniden örgün öğretime dönebilmesi için öğretmenlerin aşılanması planlanıyor. .

 

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