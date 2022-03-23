Polonya, 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini istedi

45 Rus diplomatın, şüpheli casus olarak belirlendiğini söyleyen İç Güvenlik Ajansı ABW'nin sözcüsü Stanislaw Zaryn, diplomatların sınır dışı edilmeleri için dışişleri bakanlığına çağrıda bulundu.

AFP'nin haberine göre; Stanislaw Zaryn, şüphelileri Polonya'yı hedef almakla suçlayarak, "İç güvenlik teşkilatı, 'diplomatik faaliyetler' kisvesi altında Polonya'da çalışan 45 kişilik bir liste hazırladı" dedi.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda; ABW'nin, Rus gizli servisleri için casusluk yaptığı şüphesiyle bir Polonya vatandaşının gözaltına alındığını söyleyen Zaryn, şüphelilerin listesinin dışişleri bakanlığına aktarıldığını ve şüphelilerin Polonya'dan sınır dışı edilmelerini talep ettiğini belirtti.

Rus büyükelçisinin, Varşova'daki dışişleri bakanlığına çağrıldığı öğrenildi.

Rusya'daki RIA haber ajansı, diplomatlarının Polonya'dan sınır dışı edilmesi durumunda; Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın misilleme yapma taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.