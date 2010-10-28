-POLİTİKAMIZIN ESASI, TARİHİN NORMALLEŞMESİDİR KAŞGAR (A.A) - 28.10.2010 - Gülsen Solaker - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "tarihin normalleşmesi" çerçevesinde Türkiye'nin Çin ile ilişkilerinin iyi olmasının normal olduğunu belirterek, Türkiye'nin Çin'deki merkezi yönetim ile ilişkileri ne kadar iyileşirse Sincan Uygur Özerk bölgesine yapabileceği katkıların da o kadar artacağını söyledi. Davutoğlu, Çin'e giderken uçakta basın mensuplarına ziyaretini değerlendirdi. Belli ülkelerle ilişkilerin ritminin son dönemde hızlandığını ifade eden Davutoğlu, bu ülkelerin içinde Brezilya ve Rusya gibi ülkelerin yanı sıra Çin'in de bulunduğunu kaydetti. Batı ülkeleri ile ilişkilerin zaten çok iyi düzeyde olduğunu belirten Davutoğlu, son dönemde yükselen güçlerle ilişkilerin arttığını bildirdi. Çin ile karşılıklı ziyaretlerin son dönemde çok arttığını, bu çerçevede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelecek yıl Çin'e gideceğini söyleyen Davutoğlu, bu ziyaretlerin her yıl bir lider ziyareti sistemine oturtulacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ziyaretinin hemen ardından çıkan Urumçi olaylarının çetin bir kriz olduğunu, konuyla yakından ilgilendiklerini hatırlatan Bakan Davutoğlu, o dönemde Reform İzleme Grubu toplantısı için gittiği Hatay'dan dönerken Çin Dışişleri bakanının görüşmek istemesi sebebiyle güzergah üzerindeki bir ilçenin kaymakam odasını kullandığını ve 70 dakika boyunca Çinli bakanla görüştüğünü anlattı. Davutoğlu, şunları söyledi: "Bir kaymakam odası bir diplomasi krizinin nasıl aşıldığına şahit oldu. Bir yandan Uygur Türklerinin haklarını koruyacaksınız ki çok inandığımız birşeydir bu, görevimizdir, öte yandan da ilişkilerimizin gelişme potansiyeli olan ve küresel ölçekteki bir ülke ile ilişkiler rayından çıkmayacak, gelişmeye de devam edecek. İşte bir sene içinde o kriz halinden bugünlere gelindi, bir ay içinde Çin başbakanının ziyareti ve benim ziyaretim gerçekleşti." Ziyaretinin Sincan Uygur Özerk bölgesindeki Kaşgar ve Urumçi'den başlamasının sembolik önemi bulunduğunu belirten Bakan Davutoğlu, aslında ziyarete önce Pekin'den başlanmasının planlandığını, ancak MGK toplantısı nedeniyle ziyaret edilen kentlerin sıralamasının değiştirildiğini kaydetti. Türkiye'nin Çin'deki merkezi yönetim ile ilişkileri ne kadar iyileşirse Sincan bölgesine yapabileceği katkıların o kadar artacağını söyleyen Davutoğlu, "Bundan Çin de memnun olur, biz de memnun oluruz, Uygurlu kardeşlerimize de yardım etmiş oluruz" diye konuştu. Kaşgar'a gelen ilk Türk dışişleri bakanı olduğuna işaret eden Davutoğlu, "Yani Kaşgar'a inip, Kaşgarlı Mahmud'a bir selam vererek ziyaretimize başlayacağız" dedi. Çin ziyaretinin, Urumçi olaylarının ardından Çin Dışişleri Bakanı ile krizin çözümlenmesi için uygulamaya koydukları eylem planının bir parçası olduğunu söyleyen Davutoğlu, temasları çerçevesinde Çin ile de Rusya ve başka ülkelerle kurulan Stratejik İşbirliği Konseyi'ne benzer bir oluşum kuracaklarını, böylelikle ikili ilişkileri daha da rayına oturtarak, dış ticaretteki açığın kapatılması için çalışacaklarını bildirdi. "Bütün politikamızın esası tarihin normalleşmesidir. Bizim Çin ile ilişkilerimizin şu anda iyi olması anormal birşey değil, kötü olması anormaldi" diyen Davutoğlu, Çin ile Pekin'den Londra'ya kadar uzanan demiryolu ulaşımı projesi konusunda anlaştıklarını, Türkiye içinde de 4 bin km demiryolu yapmayı planladıklarını, Çinlilerin de bu projeye girmek istediğini bildirdi. Çin'in Türkiye'nin bölgede artan etkisini yakından takip ettiğini de söyleyen Davutoğlu, iki ülkenin farklı bölgelerde işbirliğine gidebileceğini kaydetti. Davutoğlu, Türkiye ile Çin'in Orta Asya'da da işbirliği yapabileceğini, bu çerçevede kendi teklifi üzerine Türkiye-Çin-Pakistan üçlü işbirliğini geliştirmenin gündemde olduğunu belirtti.