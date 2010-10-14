-POLİTİKACILARA FİNANS DESTEĞİ BANKALARDAN ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - ABD'de politikacıları en çok, bankacılık alanında faaliyet gösteren şirketlerin finanse ettiği belirlendi. Ülkede lobicilik faaliyetlerine 1989'dan bu yana en çok parayı, Amerikan telefon ve telgraf şirketi AT&T şirketi yatırmış. ABD'nin en büyük sabit telefon ve en büyük ikinci cep telefon operatörü olan şirket, son 20 yılda lobicilik faaliyetleri için 45 milyon dolar harcamış ve en çok bağışı da rakip firma olan BellSouth'u satın aldığı 2006 yılında yapmış. Fransa'da yayımlanan La Tribune gazetesinin internet sayfasında yer alan listede AT&T'yi, son 20 yılda lobiciliğe 36,7 milyon dolar ayıran Goldman Sachs izliyor. Bankacılık devi Goldman Sachs'ın bağışları özellikle son yıllarda artış kaydederken, şirketin bağışlarından en çok Demokrat Parti adayları yararlandı. Listenin üçüncü sırasında Citigroup yer alıyor. Bir başka ABD'li bankacılık şirketi olan Citigroup, 1989 yılından bu yana politikacılara 27 milyon dolar bağış yaptı. Şirket, bağış yaparken Demokrat ya da Cumhuriyetçi Parti ayrımı gözetmedi. Merkezi New York'ta bulunan banka, 2008 seçimlerinde politikacılara yaklaşık 5 milyon dolar bağışladı. Ancak bu yıl bankanın mali durumu, bu konuda daha az aktif olmasına neden oldu. Citigroup'u son 20 yılda politik alanda 24,9 milyon dolar harcayan UPS takip ediyor. Taşımacılık ve kargo hizmetleri veren şirket, daha çok Cumhuriyetçi Parti adaylarına bağış yaptı. Listenin beşinci sırasında yer alan Altria, 1989'dan bu yana lobicilik için 24 milyon dolar harcadı. Dünyanın en büyük sigara üreticisi ve eski Philip Morris olan Altria, her seçimde yaklaşık 3 milyon dolar bağış yaptı ve daha çok Cumhuriyetçi parti adaylarının finansmanına yardımcı oldu. -MİCROSOFT'TAN, DEMOKRAT PARTİ'YE 21 MİLYON DOLAR- Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft ise listenin altıncı sırasında bulunuyor. Şirket, lobicilik faaliyetlerine bağış yapmaya 1998 yılındaki anti-tröst davasının ardından başladı. Söz konusu tarihten bugüne şirket, Demokrat Parti adaylarına yaklaşık 21 milyon dolar bağış yaptı. Listenin yedinci sırasındaki JP Morgan Chase, son 20 yılda Cumhuriyetçi Partili politikacılara 20,3 milyon dolar verdi. ABD'nin en büyük bankalarından JP Morgan Chase, özellikle ABD Senatosu'ndaki Bankacılık Komisyonu'nun Cumhuriyetçi Partili Başkanı Richard Shelby'e finansal yardımda bulundu. Medya grubu Time Warner ise listenin sekizinci sırasında yer alıyor. Şirket, Demokrat Partili adaylara 20 milyon dolar bağış yaptı. Time Warner'ı ABD'nin en büyük bankalarından Morgan Stanley izliyor. Bankacılık grubu, son 20 yılda politikacılara 19,8 milyon dolar harcadı. Şirket, geçen yıl Senato'daki Demokrat Parti lideri Harry Reid'a 3 milyon dolar bağış yaptı.