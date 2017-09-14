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Ekonomi

Politika faizi yüzde 8’de sabit tutuldu

İstanbul, 14 Eylül (DHA) – Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında yapılan açıklamaya göre, politika faizi yüzde 8’de sabit tutuldu

14 Eylül 2017 17:26

İstanbul, 14 Eylül (DHA) – Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında yapılan açıklamaya göre, politika faizi yüzde 8’de sabit tutuldu.
Merkez Bankası\'nın internet sitesinde bulunan basın duyurusu şu şekilde:
\"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. İç talepteki iyileşme devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.
Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon göstergelerine ilişkin gelişmeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir.
Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.\"

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